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Денис Маслов: "Джикия в "Спартаке"? Не комментирую"

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Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника команды Георгия Джикии в московский "Спартак". По информации "СЭ", московский "Спартак" обратился в пермский "Амкар" с предложением о покупке трансфера защитника "Амкара" Георгия Джикии.

– Трансферы любят тишину, – говорит Маслов. – Эту информацию не комментирую. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Exsorsist

ЦЗ с ростом 1.83? Это только для "автобуса" Амкара нужно. Если только на край обороны. Говорят он и там может сыграть.

12:55

Русский

Значит, купят Джикию...

12:47

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