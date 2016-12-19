Денис Маслов: "Джикия в "Спартаке"? Не комментирую"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника команды Георгия Джикии в московский "Спартак". По информации "СЭ", московский "Спартак" обратился в пермский "Амкар" с предложением о покупке трансфера защитника "Амкара" Георгия Джикии.

– Трансферы любят тишину, – говорит Маслов. – Эту информацию не комментирую. (Сергей ЕГОРОВ)