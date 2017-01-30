Денис Мацуев: "Есть вопросы по трансферу Луиза Адриану в "Спартак"

Всемирно известный пианист, болельщик "Спартака" Денис Мацуев высказал мнение, что новички красно-белых Луиз Адриану и Александр Самедов принесут пользу команде во второй части сезона-2016/17. Мацуев добавил, что команда и клуб, на его взгляд, движутся в правильном направлении.
– Те покупки, что были сделаны, прошли под личным руководством Массимо Карреры, который понимает, какие футболисты ему нужны, – цитирует "Р-Спорт" Мацуева. – Есть много вопросов по поводу Луиза Адриану, но, раз Каррера настоял на его приглашении, значит, видит его в составе, в своем ансамбле. Ну и Самедова гостем не назовешь. Я прекрасно помню его дебют. Тогда я познакомился с Невио Скалой, который называл Александра одним из самых талантливых футболистов, которых он встречал за свою тренерскую карьеру. Уверен, он поможет и станет одним из ключевых игроков команды.
В этом году мне меньше всего хочется высказываться о шансах – не хочется сглазить. Эйфория, царящая среди болельщиков, понятна – впервые за многие годы мы лидируем после первой части чемпионата. Как болельщик "Спартака" с 32-летним стажем я повидал разные команды. И в этом году не хочу делать прогнозов. "Спартак" сейчас, на мой взгляд, идет в правильном направлении.
Константин Эдуардович
Какие ,Дениска? Не в той тональности играет? Или ЛЯ не вытягивает?
17:58
shpasic
а у Луиса Адриано есть вопросы к Денису Мацуеву, например, почему тот играет на чёрном рояле, а не на белом. он что - расист?!
17:53
ЗЮК
Братчанин,а почему ты не занимаешься своим делом?Кому интересно твоё мнение?
17:50
Promesov
Всё правильно сказал! Мне интересно его мнение, еще многим людям интересно его мнение и по Спартаку и по трансферам.
17:43
Братчанин
Это теперь модно - комментировать приобретения, оценивать шансы и т.д.? Может, всё-таки, каждый должен заниматься своим делом? Кому интересны его вопросы по поводу Луиза Адриану? Какое вообще отношение имеет музыкант к трансферной политике клуба? Бардак...
17:36