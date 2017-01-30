Денис Мацуев: "Есть вопросы по трансферу Луиза Адриану в "Спартак"

Всемирно известный пианист, болельщик "Спартака" Денис Мацуев высказал мнение, что новички красно-белых Луиз Адриану и Александр Самедов принесут пользу команде во второй части сезона-2016/17. Мацуев добавил, что команда и клуб, на его взгляд, движутся в правильном направлении.

– Те покупки, что были сделаны, прошли под личным руководством Массимо Карреры, который понимает, какие футболисты ему нужны, – цитирует "Р-Спорт" Мацуева. – Есть много вопросов по поводу Луиза Адриану, но, раз Каррера настоял на его приглашении, значит, видит его в составе, в своем ансамбле. Ну и Самедова гостем не назовешь. Я прекрасно помню его дебют. Тогда я познакомился с Невио Скалой, который называл Александра одним из самых талантливых футболистов, которых он встречал за свою тренерскую карьеру. Уверен, он поможет и станет одним из ключевых игроков команды.

В этом году мне меньше всего хочется высказываться о шансах – не хочется сглазить. Эйфория, царящая среди болельщиков, понятна – впервые за многие годы мы лидируем после первой части чемпионата. Как болельщик "Спартака" с 32-летним стажем я повидал разные команды. И в этом году не хочу делать прогнозов. "Спартак" сейчас, на мой взгляд, идет в правильном направлении.