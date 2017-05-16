Денис Глушаков: "Заслуга Аленичева в чемпионстве "Спартака" тоже есть"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил мнение, что бывший главный тренер клуба Дмитрий Аленичев внес свой вклад в чемпионство красно-белых в сезоне-2016/17. Аленичев готовил "Спартак" летом, но под его руководством в текущем чемпионате красно-белые провели только один матч. После этого команду принял Массимо Каррера.

– Конечно, заслуга Аленичева тоже есть, - цитирует официальный сайт "Спартака" Глушакова. - Ведь при нем в команду пришли некоторые игроки, которые впоследствии стали чемпионами, – например, Зе Луиш, Зобнин, Фернанду. Но если говорить об Аленичеве, тогда нужно отметить и всех остальных тренеров, кто работал в "Спартаке" до него, тех, кто привел в клуб других игроков. Например, я пришел в "Спартак" при Валерии Карпине. А Дмитрию Анатольевичу благодарен за то, что доверил мне стать капитаном команды. И спасибо партнерам, которые путем голосования выбрали меня.