Денис Глушаков: "Задумываюсь о тренерской карьере"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" подчеркнул, что начал задумываться о тренерской карьере.

– Вы пока не думали о возможной тренерской карьере?

– Я об этом задумываюсь.

– То есть все уже решено?

– Нет, но я задумываюсь об этом. Понимаю, что эта профессия – не сахар, но я хочу остаться в футбольной сфере. Смотрю за тем, как проводятся тренировки, запоминаю некоторые моменты.