21:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Задумываюсь о тренерской карьере"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" подчеркнул, что начал задумываться о тренерской карьере.

– Вы пока не думали о возможной тренерской карьере?

– Я об этом задумываюсь.

– То есть все уже решено?

– Нет, но я задумываюсь об этом. Понимаю, что эта профессия – не сахар, но я хочу остаться в футбольной сфере. Смотрю за тем, как проводятся тренировки, запоминаю некоторые моменты.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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higagy

Даже не думай!

22:38

fell62

Чему может научить футболистов такое бревно ? Дениска купи себе условную сеть ресторанов и успокойся.

21:55

Пиитерец

Глушакову надо сначала на пластическую операцию записаться: тренеров с идиотскими улыбками не бывает.

21:38

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