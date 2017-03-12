Денис Глушаков: "Задумываюсь о тренерской карьере"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" подчеркнул, что начал задумываться о тренерской карьере.
– Вы пока не думали о возможной тренерской карьере?
– Я об этом задумываюсь.
– То есть все уже решено?
– Нет, но я задумываюсь об этом. Понимаю, что эта профессия – не сахар, но я хочу остаться в футбольной сфере. Смотрю за тем, как проводятся тренировки, запоминаю некоторые моменты.
higagy
Даже не думай!
22:38
fell62
Чему может научить футболистов такое бревно ? Дениска купи себе условную сеть ресторанов и успокойся.
21:55
Пиитерец
Глушакову надо сначала на пластическую операцию записаться: тренеров с идиотскими улыбками не бывает.
21:38