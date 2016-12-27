Денис Глушаков: "Все игроки "Спартака" были расстроены после поражения в Самаре"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что для команды в текущем сезона каждый матч является решающим. Капитан красно-белых рассказал о настроении футболистов после поражения в игре 16-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:4).

– Каждая игра решающая, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – В первом круге с "Крыльями Советов" (1:0) голов пять в первом тайме могли забить – не смогли, а забил только Ещенко сумасшедшего в конце. А сейчас в Самаре мы проиграли 0:4. Каждый матч, каждый три очка важны.



Все ребята были расстроены после Самары. Был разговор, что надо очень выиграть у "Рубина" (2:1) и с хорошим настроением уйти в отпуск.