Денис Глушаков: "Время летит - мне уже 30 лет"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, который сегодня празднует тридцатилетие, подчеркнул, что время летит незаметно. Полузащитник выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время в составе спартаковцев он провел 105 матчей и забил 11 голов.
- Да, время летит, - написал Глушаков на своей странице в Instagram. - Уже 30 лет! А может быть, только 30.
Да,время летит! Уже 30 лет! А,может быть,только 30😜🐊🎉🎁#деньрождения #юбилей #30лет #времялетит#это #жизнь #старею #ужас #но#вдуше #молодой #перспективный #счастливый #вечномолодой #радуюсьжизни #январь #1987 #глушаков #денис #праздник #деньваренья #happybirthday #repost #всяжизнь #игра #футбол #любовь #семья #дети #ясчастлив
Levbereg
Это вообще возраст для развития. Как раз Денису удачи и дальнейшего развития. Миллеровец просто обязан выступать за сборную. С Днём Рождения!!!
12:57
pravda1979
Когда, Денис, исполнится 40, поймёшь, что 30 было лишь "еще", а не "уже".
12:14
баламошка
Но пушка-то страшная!
11:59