11:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Время летит - мне уже 30 лет"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков, который сегодня празднует тридцатилетие, подчеркнул, что время летит незаметно. Полузащитник выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время в составе спартаковцев он провел 105 матчей и забил 11 голов.

- Да, время летит, - написал Глушаков на своей странице в Instagram. - Уже 30 лет! А может быть, только 30.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

Это вообще возраст для развития. Как раз Денису удачи и дальнейшего развития. Миллеровец просто обязан выступать за сборную. С Днём Рождения!!!

12:57

pravda1979

Когда, Денис, исполнится 40, поймёшь, что 30 было лишь "еще", а не "уже".

12:14

баламошка

Но пушка-то страшная!

11:59

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