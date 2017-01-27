Денис Глушаков: "Время летит - мне уже 30 лет"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, который сегодня празднует тридцатилетие, подчеркнул, что время летит незаметно. Полузащитник выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время в составе спартаковцев он провел 105 матчей и забил 11 голов.

- Да, время летит, - написал Глушаков на своей странице в Instagram. - Уже 30 лет! А может быть, только 30.