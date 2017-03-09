Денис Глушаков: "В мышце кольнуло где-то на 10-й минуте матча с "Краснодаром"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" рассказал о травме, полученной в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2). Хавбек воздержался от прогнозов относительно своего восстановления.

– Встречу с "Краснодаром" вы не смогли провести полностью из-за травмы. В каком эпизоде получили повреждение?

– Дискомфорт чувствовал еще до матча. Нога побаливала, но не думал, что дерну мышцу по ходу игры. Это случилось в эпизоде почти сразу после нашего первого гола – побежали прессинговать соперника, Мартынович выбивал мяч, а я перекрывал передачу. Пошел на защитника, выставил ногу, пытался перехватить пас и почувствовал, что кольнуло. Наверное, это где-то 10-я минута.

– Как принимали решение, что нужно попытаться доиграть?

– Сказал тренеру о проблемах в перерыве. Массимо спросил, насколько меня хватит. Ответил, что подниму руку, когда больше не смогу. Ближе к концу так и сделал, и Каррера сделал замену.

– Уже известно, что вы пропустите ближайший тур, в котором предстоит матч с "Анжи". Травма коварная, нет опасения, что лечение может затянуться на более долгий срок?

– Все зависит от моего состояния, от того, как пойдет восстановление. Пока исходим из одной встречи – а дальше посмотрим, как поведет себя мышца. (Сергей ЕГОРОВ)