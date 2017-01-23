Денис Глушаков: "В Китай не рвусь, хотя люди спрашивали"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что в 2016 году агенты задавали ему вопросы о том, нет ли у него желания попробовать свои силы в чемпионате Китая. По словам российского хавбека, репутацию из-за зарплаты портить бы не хотелось.

– Представим себе такую ситуацию. Завтра к вам подходит представитель китайского клуба и говорит: "Значит, так, Глушаков. Предлагаем тебе такой же контракт, как Витселю – 20 миллионов в год, пятилетнее соглашение. Но только сейчас. Через полгода этого предложения уже не будет". Ваша реакция?

– Мне и дома хорошо, в "Спартаке". Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года у меня люди уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел. Мне просто интересно для себя узнать – какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему.

– А что за люди? Агенты?

– Да. Говорили, что ищут центрального полузащитника, и спрашивали, есть ли желание. Но о каком клубе шла речь, так и не сказали.

– Допустим, вам сделали бы такое предложение, вы не согласились и остались. Жена одобрила бы такое решение? Ведь таким контрактом вы обеспечили бы наперед даже не два, а три поколения своей семьи.

– У нее надо спросить. Думаю, что, конечно, сказала бы: "Поехали зарабатывать деньги". Это нормально. Но для меня есть еще такие моменты, как престиж клуба и родная земля. Они оставили бы меня дома и, скорее всего, никуда не уехал бы. Всякое, конечно, бывает в жизни, но, как говорится, не в деньгах счастье. Ты отыграешь там год, два – и никому будешь не нужен. Вернешься домой, и что дальше? Репутацию из-за зарплаты не хотелось бы портить. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Дениса Глушакова