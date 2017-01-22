Денис Глушаков: "В Антарктиду, как Слуцкий, особо не хочу"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что во время отпуска у него хватало забот. Однако, по словам хавбека, он успел перезарядить батарейки.

– Леонид Слуцкий поехал в отпуск в Антарктиду. Вам была бы интересна такая экзотика?

– Особо туда не хочу (улыбается). Интересно, но уж больно далековато. А в этом году мне было вообще не до поездок – родилась вторая дочка. Остался дома, проводил активный отдых, работал по программе, которую дали в команде, – поэтому, наверное, и без лишнего веса вернулся.

– Но чувствуете, что перезарядили батарейки?

– Конечно. Позитив-то какой, счастье – ребенок родился. И в дом свой из квартиры переехали. Так что забот хватало – уборка территории, гаража. Все время с лопатой! Переезд был 31 декабря – и сразу Новый год в доме справил. Говорят, в високосный год нельзя переезжать – но я не спал в новом месте в прошлом году. Заехали, все завезли, отметили – и спали уже 1-го.

Первый раз со своего первого Нового года в Москве, с 1998 на 99-й год, отмечал дома. То Миллерово, то Европа, то теплые края, то горнолыжные курорты. А тогда, первый раз – у дяди дома. В Тушине, кстати.

– Легионеры, тот же Боккетти, облюбовали поселок Новые Вешки. А вы?

– Я на Новой Риге. С Самедовым соседями будем! Не только в автобусе.