Денис Глушаков: "Уже выучили итальянский мат"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что главный тренер команды Массимо Каррера с первого дня пребывания в клубе эмоционально общался с защитниками. Капитан красно-белых отметил жажду итальянского наставника к победам.

– Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.



Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в России, то наши слова знают, так и мы здесь.