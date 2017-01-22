Денис Глушаков: "Ты же не выиграешь золото, потому что тебе пообещали пять миллионов"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что у команды нет официальной цели стать чемпионом. Однако, по его словам, все игроки нацелены именно на это.

– Хорошо ли психологически, что перед командой не стоит официальной задачи выиграть золото?

– В подсознании-то она у всех ребят все равно есть. Ну, скажут: "Выиграйте чемпионство – дадим вам по 5 миллионов евро". Но ты же не выиграешь золото, потому что тебе пообещали столько денег! Это зависит не от того, поставили задачу или нет. Думаю, должен быть такой коллектив, который этим живет. У которого в голове одно – победа, победа, победа. А кто бы что ни сказал, даже Леонид Арнольдович – если не будет команды единомышленников, никакого золота не видать.