Денис Глушаков: "Судейство? Никаких претензий и проблем!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, команда хотела реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Крыльев Советов", передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– Судейство сегодня вызвало много вопросов... Да и вы на поле часто общались с арбитром. Чем-то недовольны?

– Хорошее начало – сразу с судейства... Да никаких претензий и проблем! Выиграли, все нормально. И в одной, и в другой команде удаления. Не думаю, что это был главный вопрос в матче.

– "Спартак" впервые в сезоне смог одержать волевую победу...

– Да у нас не так много подобных ситуаций было, чтобы отыгрываться. Если в Самаре не получилось, то это просто стечение обстоятельств. Может, где-то немного недонастроились, может, еще что-то. Но нам надо было загладить вину перед болельщиками. Сегодня была последняя домашняя игра в году, обязательно нужно было уйти в хорошем настроении в отпуск.

- Тяжело было настраиваться после 0:4 в Самаре?

- Конечно, тяжело. Проигрывать с разгромным счетом всегда неприятно. Но главное, что мы смогли реабилитироваться и победить. Смогли себя переломить и настроиться.