Денис Глушаков: "Судейство? Никаких претензий и проблем!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, команда хотела реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Крыльев Советов", передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.
– Судейство сегодня вызвало много вопросов... Да и вы на поле часто общались с арбитром. Чем-то недовольны?
– Хорошее начало – сразу с судейства... Да никаких претензий и проблем! Выиграли, все нормально. И в одной, и в другой команде удаления. Не думаю, что это был главный вопрос в матче.
– "Спартак" впервые в сезоне смог одержать волевую победу...
– Да у нас не так много подобных ситуаций было, чтобы отыгрываться. Если в Самаре не получилось, то это просто стечение обстоятельств. Может, где-то немного недонастроились, может, еще что-то. Но нам надо было загладить вину перед болельщиками. Сегодня была последняя домашняя игра в году, обязательно нужно было уйти в хорошем настроении в отпуск.
- Тяжело было настраиваться после 0:4 в Самаре?
- Конечно, тяжело. Проигрывать с разгромным счетом всегда неприятно. Но главное, что мы смогли реабилитироваться и победить. Смогли себя переломить и настроиться.
Xen1um
Никифор, а ты на наркоте походу сидишь
23:34 5 декабря
RW.irk
Не, ну конечно же прямая нога Кудряшова на Зобнине, это максимум желтая, а вот прямая нога Глушакова, это ж чистейшая красная! Ну что же вы, ребята? Это ж любому Луческу ясно)))) Ну а Набиуллин еще в первом тайме наигравший на красную (ну или точнее сделавший весомую заявку на красную), конечно же даже желтой в этом матче не заслуживал)))))
23:11 5 декабря
Singbеrt7
Да, судья действительно очень классный и классно отнесся к Спаму.
23:08 5 декабря
pushgun
Ну еще бы у Глушакова не получившего справедливую красную были претензии к судье. В 9-м бы играли и большой вопрос было бы тогда удаление у Рубина, оно итак под большим вопросом, даже Спартак Экспресс об этом пишет.
22:56 5 декабря