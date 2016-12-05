22:38 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Судейство? Никаких претензий и проблем!"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, команда хотела реабилитироваться перед болельщиками за поражение от "Крыльев Советов", передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– Судейство сегодня вызвало много вопросов... Да и вы на поле часто общались с арбитром. Чем-то недовольны?

– Хорошее начало – сразу с судейства... Да никаких претензий и проблем! Выиграли, все нормально. И в одной, и в другой команде удаления. Не думаю, что это был главный вопрос в матче.

– "Спартак" впервые в сезоне смог одержать волевую победу...

– Да у нас не так много подобных ситуаций было, чтобы отыгрываться. Если в Самаре не получилось, то это просто стечение обстоятельств. Может, где-то немного недонастроились, может, еще что-то. Но нам надо было загладить вину перед болельщиками. Сегодня была последняя домашняя игра в году, обязательно нужно было уйти в хорошем настроении в отпуск.

- Тяжело было настраиваться после 0:в Самаре?

- Конечно, тяжело. Проигрывать с разгромным счетом всегда неприятно. Но главное, что мы смогли реабилитироваться и победить. Смогли себя переломить и настроиться.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Xen1um

Никифор, а ты на наркоте походу сидишь

23:34 5 декабря

RW.irk

Не, ну конечно же прямая нога Кудряшова на Зобнине, это максимум желтая, а вот прямая нога Глушакова, это ж чистейшая красная! Ну что же вы, ребята? Это ж любому Луческу ясно)))) Ну а Набиуллин еще в первом тайме наигравший на красную (ну или точнее сделавший весомую заявку на красную), конечно же даже желтой в этом матче не заслуживал)))))

23:11 5 декабря

Singbеrt7

Да, судья действительно очень классный и классно отнесся к Спаму.

23:08 5 декабря

pushgun

Ну еще бы у Глушакова не получившего справедливую красную были претензии к судье. В 9-м бы играли и большой вопрос было бы тогда удаление у Рубина, оно итак под большим вопросом, даже Спартак Экспресс об этом пишет.

22:56 5 декабря

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