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Денис Глушаков: "Стою в холодной воде, чтобы сыграть с ЦСКА"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков продолжает подготовку к матчу 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. По его словам, он приложит максимум усилий, чтобы принять участие в дерби. Сегодня хавбек сборной России, восстанавливающийся от повреждения, вновь работал по индивидуальной программе.

Ребята, я делаю все возможное, чтобы сыграть в дерби. Делаю все, что от меня зависит. Даже в холодной воде стою, – цитирует Глушакова пресс-служба "Спартака".

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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