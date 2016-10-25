Денис Глушаков: "Стою в холодной воде, чтобы сыграть с ЦСКА"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков продолжает подготовку к матчу 12-го тура чемпионата России с ЦСКА. По его словам, он приложит максимум усилий, чтобы принять участие в дерби. Сегодня хавбек сборной России, восстанавливающийся от повреждения, вновь работал по индивидуальной программе.

– Ребята, я делаю все возможное, чтобы сыграть в дерби. Делаю все, что от меня зависит. Даже в холодной воде стою, – цитирует Глушакова пресс-служба "Спартака".