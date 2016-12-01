22:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Спартак" вместе и в горе, и в радости"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:4) выложил в Instagram снимок из самолета. Полузащитник отметил, что команда вместе и в радости, и в горе. Такое же фото сделал Кирилл Комбаров.

"Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней! Команда", - написал Глушаков.
 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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П_о_в_а_р

Вперёд, Спартак!!!!!!!!

23:07

Доктор Мясо

По крайней мере никто не улыбается!

22:59

Jean4

Попов с температурой значит... ну ну, никакого карантина нет в команде?

22:56

Al Rains

Бричка то цсковская никак?!)))

22:53

Антиконь .

Дай-то Бог!!!

22:47

Al Rains

А по итогам чемпа и в ж0пе будет...как всегда

22:47

Kot, kotoryi

Молодец, Дэн!

22:45

Xen1um

Нужна только победа с Рубинов

22:41

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