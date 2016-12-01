Денис Глушаков: "Спартак" вместе и в горе, и в радости"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:4) выложил в Instagram снимок из самолета. Полузащитник отметил, что команда вместе и в радости, и в горе. Такое же фото сделал Кирилл Комбаров.

"Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней! Команда", - написал Глушаков.

