Денис Глушаков: "Спартак" вместе и в горе, и в радости"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 16-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:4) выложил в Instagram снимок из самолета. Полузащитник отметил, что команда вместе и в радости, и в горе. Такое же фото сделал Кирилл Комбаров.
"Вместе в радости и горе! Так будем еще сильней! Команда", - написал Глушаков.
П_о_в_а_р
Вперёд, Спартак!!!!!!!!
23:07
Доктор Мясо
По крайней мере никто не улыбается!
22:59
Jean4
Попов с температурой значит... ну ну, никакого карантина нет в команде?
22:56
Al Rains
Бричка то цсковская никак?!)))
22:53
Антиконь .
Дай-то Бог!!!
22:47
Al Rains
А по итогам чемпа и в ж0пе будет...как всегда
22:47
Kot, kotoryi
Молодец, Дэн!
22:45
Xen1um
Нужна только победа с Рубинов
22:41