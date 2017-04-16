Денис Глушаков: "Спартак" праздновал победу, а не чемпионство"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) заявил, что команда не собирается ничего отмечать заранее. Хавбек подчеркнул, что у москвичей были шансы выиграть с более крупным счетом.

– Судя по реакции, это был сверхъестественный матч?

– Какой сверхъестественный? Не понимаю, о чем речь.

– Вы отмечали победу над "Зенитом" или чемпионство?

– Победу. Но мы еще ничего не отмечали и не будем. Завтра выходной, а сегодня праздник. Я всех с ним поздравляю.

– Почему Дзюба постоянно забивает "Спартаку"?

– Тяжело сказать, ведь мы выиграли.

– Вы позволили "Зениту" сравнять счет. Что там было?

– Просто хотелось сохранить победный счет, результат. Так бывает. Но мы тоже не забили хорошие моменты. Когда Саша Самедов вышел на замену, мог забить второй мяч. Были и другие возможности забить. Но это футбол. Он тем и интересен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"