00:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Спартак" хочет быть чемпионом, просто мы это не афишируем"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" подчеркнул, что многие не хотят видеть красно-белых чемпионами страны. При этом, по словам Глушакова, за "Спартак" болеют по всей стране.

– Есть люди, которые говорят, что лидерство "Спартака" – временное. Мол, ЦСКА свое еще наверстает, "Зенит" пока не играет на максимуме. Завидуют?

– Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется).

– Вы всегда говорите, что в таблицу никто не смотрит. Однако Каррера в каждом интервью отмечает, что хочет стать чемпионом.

– Мы тоже этого хотим, просто не афишируем. Сколько лет говорили, что надо быть первыми, но не получалось. А сейчас спокойно играем, выполняем свою работу, и все идет своим чередом. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Глушакова - в ближайшее время в "СЭ"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SS-1525-Sergey

15 лет хотят, хотят, но карма за грехи не пускает и надеюсь опустит их! И так газета много пишет про них, по передовицам первая и хватит этого с них!

01:04

Петербург

"Спокойно играем, делаем свою работу". Это называется играть спокойно? Что ни матч, то скандал. И про "не афишируем" тоже хорошо. В каждом интервью про это говорим, но это все не считается.

00:56

azmiser

Тихой сапой значит хотят.

00:51

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