Денис Глушаков: "Спартак" хочет быть чемпионом, просто мы это не афишируем"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" подчеркнул, что многие не хотят видеть красно-белых чемпионами страны. При этом, по словам Глушакова, за "Спартак" болеют по всей стране.

– Есть люди, которые говорят, что лидерство "Спартака" – временное. Мол, ЦСКА свое еще наверстает, "Зенит" пока не играет на максимуме. Завидуют?

– Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется).

– Вы всегда говорите, что в таблицу никто не смотрит. Однако Каррера в каждом интервью отмечает, что хочет стать чемпионом.

– Мы тоже этого хотим, просто не афишируем. Сколько лет говорили, что надо быть первыми, но не получалось. А сейчас спокойно играем, выполняем свою работу, и все идет своим чередом. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Глушакова - в ближайшее время в "СЭ"