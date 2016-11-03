Денис Глушаков: "Спартак" хочет быть чемпионом, просто мы это не афишируем"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" подчеркнул, что многие не хотят видеть красно-белых чемпионами страны. При этом, по словам Глушакова, за "Спартак" болеют по всей стране.
– Есть люди, которые говорят, что лидерство "Спартака" – временное. Мол, ЦСКА свое еще наверстает, "Зенит" пока не играет на максимуме. Завидуют?
– Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется).
– Вы всегда говорите, что в таблицу никто не смотрит. Однако Каррера в каждом интервью отмечает, что хочет стать чемпионом.
– Мы тоже этого хотим, просто не афишируем. Сколько лет говорили, что надо быть первыми, но не получалось. А сейчас спокойно играем, выполняем свою работу, и все идет своим чередом. (Александр ЛЬВОВ)
Полностью интервью Глушакова - в ближайшее время в "СЭ"
SS-1525-Sergey
15 лет хотят, хотят, но карма за грехи не пускает и надеюсь опустит их! И так газета много пишет про них, по передовицам первая и хватит этого с них!
01:04
Петербург
"Спокойно играем, делаем свою работу". Это называется играть спокойно? Что ни матч, то скандал. И про "не афишируем" тоже хорошо. В каждом интервью про это говорим, но это все не считается.
00:56
azmiser
Тихой сапой значит хотят.
00:51