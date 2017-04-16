Денис Глушаков: "Слова Дзюбы? Чемпионская гонка еще не закончилась"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) отметил, что команде дали один выходной. Хавбек подчеркнул, что команду в ближайших турах ждут тяжелые матчи.

– Артем Дзюба сказал, что чемпионская гонка уже закончилась. Согласны с ним?

– Она еще не закончилась. У нас очень тяжелые игры. Я скажу, когда она закончится. Да вы и сами узнаете. Пока чемпионат продолжается. У нас трудные матчи с "Ростовом" и "Уралом".

– Сколько выходных вам дали после матча?

– Один. "Зенит" – такая же команда, как "Оренбург" и любая другая. Ничего такого нет. Можно обыграть "Зенит" и проиграть в следующем матче. Мы уже проигрывали Самаре, а "Зенит" не выигрывал у "Анжи". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"