Денис Глушаков: "Сказал Джикии, что ждем "проставы"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что поздравил с переходом в команду экс-защитника "Амкара" Георгия Джикию. Капитан красно-белых высказал мнение, что игроки в чемпионате России мало бьют по воротам.

– Вчера звонил Джикии, поздравил с переходом в "Спартак" и сказал, что ждем "проставы", – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – Как забить "Амкару" таким ударом в добавленное время? Просто бить по воротам, и все, главное – попасть. Везение и удача где-то сопутствовали.



Если честно, мы в России мало бьем по воротам, мало голов забивается издалека. Как-то сидели на футболе, и Александр Овечкин спросил: "Почему вы не бьете издалека? 20 метров до ворот, у вас сил нет или что? Бей просто, там ворота такие – 7 метров, в любой угол просто попасть, и залетит".

Какой тренерский штаб ни приходил в "Спартак", все говорили – бей по воротам. Но бывают такие позиции, когда ты играешь опорного полузащитника и не можешь в середине поля бить постоянно.