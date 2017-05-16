Денис Глушаков: "Сказал, что переходил в "Спартак" за трофеями. Многие смеялись"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что очень хотел ответить критикам, которые припоминали ему заявление о переходе к красно-белым за титулами. Хавбек перешел в "Спартак" из "Локомотива" в 2013 году, заявив, что хочет выигрывать с ним трофеи. В текущем сезоне клуб стал чемпионом России, впервые с 2001 года.

– Мы завоевали долгожданный титул! Большего счастья и быть не может, – цитирует официальный сайт "Спартака" Глушакова. – Когда переходил в "Спартак", сказал, что иду за трофеями. Ну, как говорится, обещанного три года ждут. (Улыбается.) Правда, в моем случае – четыре. Помню, как многие смеялись: мол, как там титулы, кубки поживают?.. Я переживал. Хотелось утереть всем нос и сказать, что можно уже помолчать. И вот мечта о титуле осуществилась! Это моя первая медаль чемпионата России. Горжусь тем, что она золотая.

– Специалисты и болельщики отмечают, что в этом сезоне вы демонстрируете на редкость зрелый футбол.

– Рад, что так говорят. Но у меня были и другие неплохие сезоны. Недавно говорил с женой на эту тему. Свой прошлый успешный чемпионат провел в тот год, когда у нас родилась первая дочь. В этом сезоне на свет появилась вторая. Получается, каждые пять лет демонстрирую достойный футбол. (Смеется.) Сказал Даше, что нужна стабильность. Мечтаю каждый год так играть. Так что готовлю жену. Дети – мои талисманы.