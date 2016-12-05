Денис Глушаков: "Самедов усилит "Спартак", если перейдет"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что Александр Самедов сможет усилить игру красно-белых, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ. Напомним, что хавбек "Локомотива" в ближайшее время подпишет со "Спартаком" контракт.

– Зимой в "Спартак" может прийти Самедов. Разговаривали с ним уже?

– Пока нет. Все тихо и спокойно.

– Ваше отношение к возможному трансферу?

– Пока он не перешел официально, я ничего не могу комментировать и оценивать. У меня с ним нормальные дружеские отношения.

– Но вы были бы рады?

– Это опытный хороший футболист, постоянно вызывается в сборную, участвовал на Euro и ЧМ. Все в его руках и силах. Но официально я ничего не знаю – так же, как и вы, все читаю из прессы.

– Усилит Самедов "Спартак"?

– Он же еще не перешел! Как я могу сказать, усилит или нет? Завтра у него живот заболит, а послезавтра он будет на коне, лучшим. Кто знает, как все сложится? Но повторю, это опытный и добротный игрок. И, конечно, если перейдет, то усилит нас.