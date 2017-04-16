Денис Глушаков: "При Каррере "Спартак" прибавил в командном духе"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) отметил, что главный тренер команды Массимо Карреры не сказал ничего необычного после встречи. Футболист подчеркнул, что в текущем сезоне коллектив стал единым целым.

– Тренер что-то особенное сказал в раздевалке?

– Все как обычно. После победы мы радовались.

– Почему в этом сезоне "Спартак" стал сильнее? В чем вы прибавили?

– В командном духе. Мы сплотились и стали одним целым. Это чувствуется. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"