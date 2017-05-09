Денис Глушаков: "После поражения в Самаре пошли в ресторан"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков назвал матч 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) одной из ключевых игр всего сезона для красно-белых, информирует "Российская газета". К этой встрече москвичи подошли после двух поражений кряду от "Уфы" (0:1) и "Зенита" (2:4).

– У "Спартака" был сложный период, когда проиграли в Кубке, затем "Уфе" и "Зениту" в чемпионате. Многие подумали, что после трех поражений подряд вы развалитесь. Почему этого не произошло?

– Переломный был следующий матч, с "Ростовом". Мы выиграли 1:0, и этот матч, думаю, нас вдохновил. Нам была просто необходима эта победа, и если бы мы тогда не выиграли, было бы нам очень тяжело психологически. Возможно, это была для нас одна из ключевых игр всего чемпионата.

– "Ростову" именно вы забили гол...

– Это мог сделать любой, дело не в том, кто забил. Просто после трех поражений подряд и вылета из Кубка было очень важно добиться результата.

– Были у вас еще и два тяжелых по счету поражения – 0:4 от "Крыльев" и относительно недавние 0:3 от "Ростова". Что вы делали после этого, чтобы побыстрее забыть такие разгромы?

– После Самары поехали в ресторан. У Боккетти был день рождения – 30 лет ему исполнилось. Команда собралась, с женами – погуляли, отметили хорошо. Тогда были все шокированы, и надо было головы разгрузить. Затем выиграли у "Рубина" и поехали в отпуск.

– Разгром в Ростове тоже совпал с днем рождения, на этот раз вашего главного тренера Массимо Карреры. Тогда тоже в ресторане гуляли?

– Нет. Тот матч мы даже не разбирали. Быстрее надо было его забыть и начинать все сначала, потому что до игры с "Уралом" было не так много времени. Там и нечего было разбирать, поскольку мы ужасно, безобразно сыграли. Наверное, это не наш был день. Даже ролик в интернете – Каррера пошел в стенку, я головой ударился. Сумасшедший какой-то день. Тут я не оправдываюсь – мы проиграли по делу. Неразбериха была во всей команде, меня удалили.

– "Спартак" пропустил 24 мяча – больше, чем все остальные команды из лидирующей группы. Это говорит о том, что ваша оборона еще далеко не идеальна?

– Только не забывайте, что из них по четыре мяча мы пропустили от "Крыльев" и "Зенита" в первом круге, и от "Ростова" – три. Почти половина. Бывают такие матчи, когда не "прет" и проигрываем с крупным счетом. Но лучше так проиграть два-три раза, чем много поражений с меньшей разницей. А эти разгромы мы компенсируем победами 1:0 (улыбается).

Золотая сказка "Спартака" и все остальное. Рейтинг "СЭ"