Денис Глушаков: "После паса Симоняна все пошло в гору!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с легендой красно-белых Никитой Симоняном. 15 октября 2016 года первый вице-президент РФС, которому 12 октября исполнилось 90 лет, ввел мяч в игру символическим ударом в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0).
"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом, а сам Глушаков был признан РФС лучшим футболистом года.
- С легендой футбола! После паса Никиты Палыча всё пошло в гору! – написал Глушаков.
Kot, kotoryi
хэштэга "каррера, смотри и завидуй" не хватает :))))))))))))
18:26
shpasic
что-то мало запятых написал Глушаков, ведь можно же было так: "с легендой, футбола! после, паса, Никиты Палыча, всё, пошло в, гору!" ну, и гору хэштэгов бы!
18:19
баламошка
Кто это рядом с олимпийским чемпионом?)
18:10
Kot, kotoryi
Что ж ты, Дениска, Карреру бортанул? Узнал, что любимого тренера нет на церемонии - хоть прямой эфир бы дал для него на селфи-палке...
18:00