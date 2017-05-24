Денис Глушаков: "После паса Симоняна все пошло в гору!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с легендой красно-белых Никитой Симоняном. 15 октября 2016 года первый вице-президент РФС, которому 12 октября исполнилось 90 лет, ввел мяч в игру символическим ударом в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0).

"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом, а сам Глушаков был признан РФС лучшим футболистом года.

- С легендой футбола! После паса Никиты Палыча всё пошло в гору! – написал Глушаков.