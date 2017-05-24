Денис Глушаков: "После паса Симоняна все пошло в гору!". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "После паса Симоняна все пошло в гору!"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с легендой красно-белых Никитой Симоняном. 15 октября 2016 года первый вице-президент РФС, которому 12 октября исполнилось 90 лет, ввел мяч в игру символическим ударом в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0).

"Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом, а сам Глушаков был признан РФС лучшим футболистом года.

- С легендой футбола! После паса Никиты Палыча всё пошло в гору! – написал Глушаков.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Kot, kotoryi

хэштэга "каррера, смотри и завидуй" не хватает :))))))))))))

18:26

shpasic

что-то мало запятых написал Глушаков, ведь можно же было так: "с легендой, футбола! после, паса, Никиты Палыча, всё, пошло в, гору!" ну, и гору хэштэгов бы!

18:19

баламошка

Кто это рядом с олимпийским чемпионом?)

18:10

Kot, kotoryi

Что ж ты, Дениска, Карреру бортанул? Узнал, что любимого тренера нет на церемонии - хоть прямой эфир бы дал для него на селфи-палке...

18:00