Денис Глушаков: "После игры с "Зенитом" кричали Федуну о премиальных"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) команда не гарантировала себе чемпионский титул. Хавбек подчеркнул, что впереди у москвичей ряд тяжелых игр.
– Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – Нас ждут тяжелые матчи с "Ростовом", ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.
Что подумал, когда в раздевалку зашел Лавров (министр иностранных дел РФ)? Что все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку.
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https://sportfm.ru/news/glushakov-kogda-prishel-fedun-to-krichali-o-povyshennykh-premialnykh.html?region=msk
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Свин ты дебилоидный!! Не быть вам чемпионами!! Позорище!!
21:31
Flamenco
Свиноферма голодает! Скажите Федуну спасибо за то, что кормил вас бездарей все эти годы!!!
21:29
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
andreichf, вот уж в точку. как кирпичей навалят, так не орут о штрафах. а как сделал свою работу должным образом, так еще и повышенные премиальные требуют. скоро задохнуться от кол-ва бабла как в том мультике с золотым копытцем...
21:03
Тузик666
Как вообще можно болеть за таких рвачей? Тьфу. Что игроки,что болельщики. Бред. Аж противно.
20:56
crazysun78
ща лавров на энтузиазме прижмет к ногтю какого-нибудь тиллерсона.. ))
20:47
Д. Мокус
:))
20:36
Д. Мокус
скинемся , братушки, ДЕНИСКЕ НА ИРИСКИ!
20:35
RW.irk
А премии людям разве не за их работу полагаются?!
20:34
andreichf
Побеждать это ваша работа. за что премиальные? А если бы проиграли, кричали бы о депремировании ?
20:24