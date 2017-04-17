Денис Глушаков: "После игры с "Зенитом" кричали Федуну о премиальных"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) команда не гарантировала себе чемпионский титул. Хавбек подчеркнул, что впереди у москвичей ряд тяжелых игр.

– Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – Нас ждут тяжелые матчи с "Ростовом", ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.



Что подумал, когда в раздевалку зашел Лавров (министр иностранных дел РФ)? Что все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку.