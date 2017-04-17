20:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "После игры с "Зенитом" кричали Федуну о премиальных"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) команда не гарантировала себе чемпионский титул. Хавбек подчеркнул, что впереди у москвичей ряд тяжелых игр.

– Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – Нас ждут тяжелые матчи с "Ростовом", ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.

Что подумал, когда в раздевалку зашел Лавров (министр иностранных дел РФ)? Что все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку.

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https://sportfm.ru/news/glushakov-kogda-prishel-fedun-to-krichali-o-povyshennykh-premialnykh.html?region=msk

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Проба положительна

Свин ты дебилоидный!! Не быть вам чемпионами!! Позорище!!

21:31

Flamenco

Свиноферма голодает! Скажите Федуну спасибо за то, что кормил вас бездарей все эти годы!!!

21:29

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

andreichf, вот уж в точку. как кирпичей навалят, так не орут о штрафах. а как сделал свою работу должным образом, так еще и повышенные премиальные требуют. скоро задохнуться от кол-ва бабла как в том мультике с золотым копытцем...

21:03

Тузик666

Как вообще можно болеть за таких рвачей? Тьфу. Что игроки,что болельщики. Бред. Аж противно.

20:56

crazysun78

ща лавров на энтузиазме прижмет к ногтю какого-нибудь тиллерсона.. ))

20:47

Д. Мокус

:))

20:36

Д. Мокус

скинемся , братушки, ДЕНИСКЕ НА ИРИСКИ!

20:35

RW.irk

А премии людям разве не за их работу полагаются?!

20:34

andreichf

Побеждать это ваша работа. за что премиальные? А если бы проиграли, кричали бы о депремировании ?

20:24

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