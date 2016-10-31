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Денис Глушаков: "Попов – горячий болгарский парень"

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Суббота. Екатеринбург. "Урал" - "Спартак" - 0:1. Спартаковцы Ивелин ПОПОВ и Андрей ЕЩЕНКО против уральца Чисамбы ЛУНГУ (в центре).Плохой хороший Попов. Анализ игры болгарина против "Урала"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что слова Ивелина Попова, сказанные им после замены в матче 11-го тура премьер-лиги с "Уралом" (1:0), были произнесены на эмоциях. После ухода с поля болгарин нецензурно выругался, высказывая свое недовольство.

- Я думаю, он не так хотел сказать, - заявил Глушаков в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Он горячий болгарский парень, со всем сердцем относится к игре. Я думаю, что это лучше, чем если бы он сидел молча. После матча ЦСКА разговаривал с ним. Сказал, что он точно так же выиграл, как и все остальные. Он все понимает. 

 

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