00:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "По воротам Акинфеева бил со всей злости"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" подчеркнул, что, забив ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1), исполнил свою давнюю мечту. По словам Глушакова, этот гол он запомнит на всю жизнь.

– Первый гол ЦСКА в карьере – зарубка в памяти?

– Еще бы! Не скрою, это давнишняя мечта. Знаю Акинфеева с 11 лет. Наконец-то удалось и ему забить. Так и сказал Игорю во время игры. А он спросил, как у меня так получилось ударить.

– Целились?

– Да, нет. Просто бил со всей злости. Обычно прицеливаются со штрафных, прикидывают, как стенку обвести, голкипера перехитрить. А здесь все просто – бил, бью и буду бить, как говорил Саша Кержаков.

– Эксперты отмечают, что вы использовали слабую сторону Акинфеева.

– Мыслей таких не было: подвернулся момент – ударил на силу, попал. Все.

– Это один из главных голов в карьере?

– Полный стадион, супердерби. Такой гол дорогого стоит. Запомню его на всю жизнь. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Глушакова - в ближайшее время в "СЭ"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ралпачан Фляйшманъ

глушак, конечно, имеет все основания радоваться, но быстро он забыл, каким нереальным дном был во время ЧЕ. золотое время, когда с красной мордой и выпученными глазами, можно орать на весь мир, что впервые с 11 лет забил Игоряну, пройдет, а что там будет - неизвестно) у Пятницкого можно вот спросить, тот тоже мнил себя центром земли)

01:24

kingarthur

Надо описывать правильно. Дело было так. Один деревяшка ударил по мячу в сторону ворот и случайно попал в створ, он не хотел, но так получилось. В этот момент там случайно оказался какой-то ловец арбузов и бабочек, но все решили, почему-то, что он вратарь. Все это произошло в рамках турнира по ногомячу им. фроммайхарта. Если серьезно, господа журналисты, лучше пишите про нормальных футболистов из нормальных чемпионатов, где не устраивают позорный спектакль, а-ля водевиль урал-терек. Сколько можно обсуждать этих бездарностей.

00:54

jpanin

Как только не обделался от натуги ...

00:49

PitersS

Два сапога-пара.

00:28

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