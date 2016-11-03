Денис Глушаков: "По воротам Акинфеева бил со всей злости"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" подчеркнул, что, забив ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1), исполнил свою давнюю мечту. По словам Глушакова, этот гол он запомнит на всю жизнь.
– Первый гол ЦСКА в карьере – зарубка в памяти?
– Еще бы! Не скрою, это давнишняя мечта. Знаю Акинфеева с 11 лет. Наконец-то удалось и ему забить. Так и сказал Игорю во время игры. А он спросил, как у меня так получилось ударить.
– Целились?
– Да, нет. Просто бил со всей злости. Обычно прицеливаются со штрафных, прикидывают, как стенку обвести, голкипера перехитрить. А здесь все просто – бил, бью и буду бить, как говорил Саша Кержаков.
– Эксперты отмечают, что вы использовали слабую сторону Акинфеева.
– Мыслей таких не было: подвернулся момент – ударил на силу, попал. Все.
– Это один из главных голов в карьере?
– Полный стадион, супердерби. Такой гол дорогого стоит. Запомню его на всю жизнь. (Александр ЛЬВОВ)
Полностью интервью Глушакова - в ближайшее время в "СЭ"
Ралпачан Фляйшманъ
глушак, конечно, имеет все основания радоваться, но быстро он забыл, каким нереальным дном был во время ЧЕ. золотое время, когда с красной мордой и выпученными глазами, можно орать на весь мир, что впервые с 11 лет забил Игоряну, пройдет, а что там будет - неизвестно) у Пятницкого можно вот спросить, тот тоже мнил себя центром земли)
01:24
kingarthur
Надо описывать правильно. Дело было так. Один деревяшка ударил по мячу в сторону ворот и случайно попал в створ, он не хотел, но так получилось. В этот момент там случайно оказался какой-то ловец арбузов и бабочек, но все решили, почему-то, что он вратарь. Все это произошло в рамках турнира по ногомячу им. фроммайхарта. Если серьезно, господа журналисты, лучше пишите про нормальных футболистов из нормальных чемпионатов, где не устраивают позорный спектакль, а-ля водевиль урал-терек. Сколько можно обсуждать этих бездарностей.
00:54
jpanin
Как только не обделался от натуги ...
00:49
PitersS
Два сапога-пара.
00:28