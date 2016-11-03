Денис Глушаков: "По воротам Акинфеева бил со всей злости"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" подчеркнул, что, забив ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1), исполнил свою давнюю мечту. По словам Глушакова, этот гол он запомнит на всю жизнь.

– Первый гол ЦСКА в карьере – зарубка в памяти?

– Еще бы! Не скрою, это давнишняя мечта. Знаю Акинфеева с 11 лет. Наконец-то удалось и ему забить. Так и сказал Игорю во время игры. А он спросил, как у меня так получилось ударить.

– Целились?

– Да, нет. Просто бил со всей злости. Обычно прицеливаются со штрафных, прикидывают, как стенку обвести, голкипера перехитрить. А здесь все просто – бил, бью и буду бить, как говорил Саша Кержаков.

– Эксперты отмечают, что вы использовали слабую сторону Акинфеева.

– Мыслей таких не было: подвернулся момент – ударил на силу, попал. Все.

– Это один из главных голов в карьере?

– Полный стадион, супердерби. Такой гол дорогого стоит. Запомню его на всю жизнь. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Глушакова - в ближайшее время в "СЭ"