Денис Глушаков: "Отрыв от "Зенита" в пять очков ничего не означает"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, отрыв от "Зенита" в пять очков ничего не означает, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– Кстати, вспомните, когда в последний раз уходили с таким настроением отдыхать?

– В прошлом сезоне последний матч тоже выиграли, по-моему.

– Но сейчас вы идете первым, а отрыв от "Зенита" – пять очков.

– Пять очков ничего не значат. Сезон не закончен. Если бы сейчас можно было ликовать и отмечать чемпионство – это другое дело. А так вся борьба впереди.