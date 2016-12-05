22:42 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Отрыв от "Зенита" в пять очков ничего не означает"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1) отметил, что у него никаких претензий к судейству нет. По словам хавбека, забившего победный гол, отрыв от "Зенита" в пять очков ничего не означает, передают из Тушина корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Ярослав СУСОВ.

– Кстати, вспомните, когда в последний раз уходили с таким настроением отдыхать?

– В прошлом сезоне последний матч тоже выиграли, по-моему.

– Но сейчас вы идете первым, а отрыв от "Зенита" – пять очков.

– Пять очков ничего не значат. Сезон не закончен. Если бы сейчас можно было ликовать и отмечать чемпионство – это другое дело. А так вся борьба впереди.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Эти пять очков означают, что судьи обкакались в очередной раз, видят одно, судят другое... Иначе твое дерьмо ни за что ни в каких лидерах не фигурировало бы...

23:45 5 декабря

pushgun

Будь честным, верни очко Вилкову и очко Рубину.

23:08 5 декабря

pushgun

Дениска старайся! Будешь играть хорошо возьмут в настоящую команду. Где взрослые ребята настоящим мячом играют.

23:07 5 декабря

pushgun

Дениска, старайся. Будешь играть хорошо возьмут в настоящую команду.

23:06 5 декабря

SP2

Пять очков ничего не означает? А зачем тогда вообще эти очки начисляют? Может просто отказаться от этого и очки не начислять, а так - поиграли и чемпиона объявили. Кто "сильнее всех по игре" или какие там ещё у нас критерии?

23:00 5 декабря

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