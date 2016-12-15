18:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Обязательно отправимся в поход за мальчиком"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков, во второй раз ставший отцом, отметил, что обязательно сделает это и в третий раз. По его словам, он надеется, что у него будет мальчик. Напомним, что в семье Глушаковых уже две девочки.

– Мы долго ждали, когда у нас родится второй ребенок, – цитирует Глушакова официальный сайт "Спартака". – Спасибо жене за то, что подарила вторую дочку! Но мы договорились, что еще обязательно отправимся в поход за мальчиком. К слову, надеюсь, что на первый домашний матч "Спартака" наша семья соберется в полном составе: папа – на поле "Открытие Арены", а мама и дочки – на трибуне. Причем тоже в красно-белых цветах.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97802/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shms

Да, дебилов все больше

18:43

Никифор

Лучше не надо, зачем в семье еще один дебил?))))

18:34

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