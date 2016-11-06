19:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков - о поражении "Зенита": "Хороший результат"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере выразил радость по поводу поражения "Зенита" от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура премьер-лиги. Красно-белые останутся после этого тура единоличными лидерами.

– То, что мама написала, не могу сделать скриншот, – написал Глушаков. – Хороший результат.

Ранее Глушаков уже демонстрировал, что его мама внимательно следит за результатами конкурентов "Спартака". После проигрыша ЦСКА в матче с "Локомотивом" (0:1) она написала сообщение: "Ура! Коней остановили".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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голос из Санкт-Петербурга

Я расстроен поражением от Терека, но сейчас речь не об этом. Зачем эта заметка в СЭ? Какую смысловую и информационную нагрузку она несёт? Она появилась через 45 минут после окончания матча Терек - ЗЕНИТ. Если это пиар Глушакова, то глупо. Он и так слишком часто стал рот открывать. Если через эту заметку воплощаются в действие комплексы красно-белых сотрудников СЭ, то тогда всё понятно с редакцией.

20:23

вперёд Спартак!

ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ БЫЛА БЫ НИЧЬЯ, А ПОРАЖЕНИЕ ЗЕНИТА - РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ!!!

20:10

Xen1um

голос из Санкт-Петербурга, что то ты разнервничался

20:01

П_о_в_а_р

Ну вот зачет так расстраивать голос из Питера, Денис? Разве так можно? З.Ы. Держись, брат. В Питере пить!

20:00

голос из Санкт-Петербурга

Зачем вот эту хреновину печатать? А что написал в своём твиттере Вася Пупкин из Бобруйска после поражения срамтака от АЕК Ларнака?

19:55

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