Денис Глушаков - о поражении "Зенита": "Хороший результат"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере выразил радость по поводу поражения "Зенита" от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура премьер-лиги. Красно-белые останутся после этого тура единоличными лидерами.
– То, что мама написала, не могу сделать скриншот, – написал Глушаков. – Хороший результат.
Ранее Глушаков уже демонстрировал, что его мама внимательно следит за результатами конкурентов "Спартака". После проигрыша ЦСКА в матче с "Локомотивом" (0:1) она написала сообщение: "Ура! Коней остановили".
То, что мама написала не могу сделать скриншот😀 хороший результат👌🏼– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 6 ноября 2016 г.
голос из Санкт-Петербурга
Я расстроен поражением от Терека, но сейчас речь не об этом. Зачем эта заметка в СЭ? Какую смысловую и информационную нагрузку она несёт? Она появилась через 45 минут после окончания матча Терек - ЗЕНИТ. Если это пиар Глушакова, то глупо. Он и так слишком часто стал рот открывать. Если через эту заметку воплощаются в действие комплексы красно-белых сотрудников СЭ, то тогда всё понятно с редакцией.
20:23
вперёд Спартак!
ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ БЫЛА БЫ НИЧЬЯ, А ПОРАЖЕНИЕ ЗЕНИТА - РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНЫЙ!!!
20:10
Xen1um
голос из Санкт-Петербурга, что то ты разнервничался
20:01
П_о_в_а_р
Ну вот зачет так расстраивать голос из Питера, Денис? Разве так можно? З.Ы. Держись, брат. В Питере пить!
20:00
голос из Санкт-Петербурга
Зачем вот эту хреновину печатать? А что написал в своём твиттере Вася Пупкин из Бобруйска после поражения срамтака от АЕК Ларнака?
19:55