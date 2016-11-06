Денис Глушаков - о поражении "Зенита": "Хороший результат"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере выразил радость по поводу поражения "Зенита" от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура премьер-лиги. Красно-белые останутся после этого тура единоличными лидерами.

– То, что мама написала, не могу сделать скриншот, – написал Глушаков. – Хороший результат.

Ранее Глушаков уже демонстрировал, что его мама внимательно следит за результатами конкурентов "Спартака". После проигрыша ЦСКА в матче с "Локомотивом" (0:1) она написала сообщение: "Ура! Коней остановили".