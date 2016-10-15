Денис Глушаков: "Никакой стычки с Ещенко не было"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Ростовом" (1:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата России подчеркнул, что у него не было никакого конфликта в конце встречи с защитником Андреем Ещенко. По словам Глушакова, партнеры по команде просто подсказывали друг другу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– У вас произошла стычка с Ещенко в конце матча. Что там было?
– Никакой стычки, просто подсказывали друг другу.
– Слишком уж агрессивно.
– А как иначе? Приходит тридцать тысяч болельщиков. Я ему кричал, подсказывал какие-то моменты.
zenkoly777
если у вас Глушаков-МОЗГ,то не видать вам медалей))
22:44 15 октября
foreverCSKAforever
Жаль. Хотя может звездит Дениска-Титул.
22:29 15 октября