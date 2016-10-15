Денис Глушаков: "Никакой стычки с Ещенко не было"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Ростовом" (1:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата России подчеркнул, что у него не было никакого конфликта в конце встречи с защитником Андреем Ещенко. По словам Глушакова, партнеры по команде просто подсказывали друг другу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– У вас произошла стычка с Ещенко в конце матча. Что там было?

– Никакой стычки, просто подсказывали друг другу.

– Слишком уж агрессивно.

– А как иначе? Приходит тридцать тысяч болельщиков. Я ему кричал, подсказывал какие-то моменты.