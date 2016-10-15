22:21 15 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Никакой стычки с Ещенко не было"

0
0
0
2
 
Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. 53-я минута. Красно-белые празднуют победный гол Дениса ГЛУШАКОВА (в центре)."Спартак": украденный триумф

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Ростовом" (1:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата России подчеркнул, что у него не было никакого конфликта в конце встречи с защитником Андреем Ещенко. По словам Глушакова, партнеры по команде просто подсказывали друг другу, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– У вас произошла стычка с Ещенко в конце матча. Что там было?

– Никакой стычки, просто подсказывали друг другу.

– Слишком уж агрессивно.

– А как иначе? Приходит тридцать тысяч болельщиков. Я ему кричал, подсказывал какие-то моменты.

Опрос

Повлияло ли судейство на ход матча "Спартак" - "Ростов"?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

zenkoly777

если у вас Глушаков-МОЗГ,то не видать вам медалей))

22:44 15 октября

foreverCSKAforever

Жаль. Хотя может звездит Дениска-Титул.

22:29 15 октября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ