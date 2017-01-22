Денис Глушаков: "Никак не влиял на решение Самедова о переходе в "Спартак"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что никак не влиял на решение Александра Самедова​. По его словам, он все рассказал руководству про игровые качества экс-партнера по "Локомотиву".

– Скажите честно: вы как-то повлияли на его решение перейти в "Спартак" – так же, как в свое время на вас воздействовали братья Комбаровы?

– Нет, никаких разговоров вообще не было, мы не общались по этому поводу. Думаю, он все решил сам. Меня спрашивали про него как про игрока, какие впечатления по сборной. Я сказал как есть. И все.

– Есть уже предположения, на каком месте Массимо Каррера его будет наигрывать?

– Затрудняюсь ответить. Да и вообще, это вопрос к тренеру. Он, наверное, и с Сашей общался по поводу позиции. Мы всегда меняем систему игры в зависимости от соперника. Поэтому думаю, что он может появляться на разных позициях – так же, как и Квинси. В прошлом году Промес играл и форварда, и справа, и слева.