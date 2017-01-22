16:54 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Никак не влиял на решение Самедова о переходе в "Спартак"

0
0
0
2

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что никак не влиял на решение Александра Самедова​. По его словам, он все рассказал руководству про игровые качества экс-партнера по "Локомотиву".

 
Капитан "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ.Денис Глушаков: "Смешно читать, что "Спартаку" помогают судьи"

– Скажите честно: вы как-то повлияли на его решение перейти в "Спартак" – так же, как в свое время на вас воздействовали братья Комбаровы?

– Нет, никаких разговоров вообще не было, мы не общались по этому поводу. Думаю, он все решил сам. Меня спрашивали про него как про игрока, какие впечатления по сборной. Я сказал как есть. И все.

Есть уже предположения, на каком месте Массимо Каррера его будет наигрывать?

– Затрудняюсь ответить. Да и вообще, это вопрос к тренеру. Он, наверное, и с Сашей общался по поводу позиции. Мы всегда меняем систему игры в зависимости от соперника. Поэтому думаю, что он может появляться на разных позициях – так же, как и Квинси. В прошлом году Промес играл и форварда, и справа, и слева.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

DAVI SVININU!

Два днища в одной команде!

19:59 22 января

bond1951

возомнил себя стратегом а где локо которому ты присегал или балтай шалтай как ..г .....в б.......

17:42 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ