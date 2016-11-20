Денис Глушаков: "Нет чемпионов первого круга. Чемпионами становятся весной"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Амкаром" в матче 14-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что тренеру красно-белых Массимо Каррере понравилась самоотдача его игроков. При этом автор гола предложил не обращать внимания на лидерство красно-белых по итогам первого круга.

– Игра очень изменилась после перерыва. Что сказал в раздевалке Каррера? - вопрос Глушакову.

– И первый тайм, и второй собирались играть флангами. Просто не получалось забить. Был ли доволен Каррера после первого тайма? Надо выигрывать, тогда и тренер доволен. Но ему понравилась наша самоотдача. Во втором тайме мы чуть-чуть перестроили игру, нам объяснили, как играть и все получилось.

– Вы впервые с 2000-го года чемпионы в первом круге...

– Нет чемпионов первого круга. Чемпионами становятся только весной. (Ярослав СУСОВ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России