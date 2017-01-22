Денис Глушаков: "Наверное, Самедов будет искать себе новое место в спартаковском автобусе"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ оценил настроение и состояние команды Массимо Карреры после зимнего отпуска. И вдобавок пошутил о том, что новичок лидера чемпионата, полузащитник Александр Самедов наверняка предпочтет отсесть от него в автобусе красно-белых.
– Все супер, все хорошо, – сказал Глушаков о настроении команды после начала сборов. – Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении.
Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах, – заметил хавбек о физическом состоянии после отпуска. – Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально. (Улыбается.)
Была большая шумиха вокруг его перехода, – сказал также спартаковец о своем друге Самедове. – И это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в "Спартаке". Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место. (Смеется.)
баламошка
Наши стройняшечки.
11:39 22 января
azmiser
Баснописец Крылов в адрес СпаМа написал такие строки:"А вы друзья как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь".
10:44 22 января
andreichf
все пропало, дениска опять заговорил вместо того чтобы тренероваться
10:06 22 января
kaduly
Я понимаю что все читают только заголовок.
09:36 22 января
баламошка
Денаска храпит и пукает в автобусе.
09:34 22 января
Посторонний_
Лучший спортивный сайт России. Идет Australian Open, что-то про это ничего не видно. А это - заглавный материал.
09:24 22 января
Levbereg
Корреспондент немного неверно подал материал. От того и некоторая двоякость в тексте проскальзывает.
08:15 22 января
16vic
Шутник, однако! Обхохочешься ...
06:50 22 января
marksan
Hunter1712______ Пошлая острота!
06:05 22 января
= Даль =
не приняли новичка, имхо.
04:58 22 января
Hunter1712
Какая то двухсмысленность...
01:31 22 января