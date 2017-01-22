00:00 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Наверное, Самедов будет искать себе новое место в спартаковском автобусе"

Денис ГЛУШАКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Денис ГЛУШАКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ оценил настроение и состояние команды Массимо Карреры после зимнего отпуска. И вдобавок пошутил о том, что новичок лидера чемпионата, полузащитник Александр Самедов наверняка предпочтет отсесть от него в автобусе красно-белых.

– Все супер, все хорошо, – сказал Глушаков о настроении команды после начала сборов. – Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении.

Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах, – заметил хавбек о физическом состоянии после отпуска. – Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально. (Улыбается.)

Была большая шумиха вокруг его перехода, – сказал также спартаковец о своем друге Самедове. – И это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в "Спартаке". Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место. (Смеется.)

Большое интервью Глушакова обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ – скоро в "СЭ"
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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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баламошка

Наши стройняшечки.

11:39 22 января

azmiser

Баснописец Крылов в адрес СпаМа написал такие строки:"А вы друзья как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь".

10:44 22 января

andreichf

все пропало, дениска опять заговорил вместо того чтобы тренероваться

10:06 22 января

kaduly

Я понимаю что все читают только заголовок.

09:36 22 января

баламошка

Денаска храпит и пукает в автобусе.

09:34 22 января

Посторонний_

Лучший спортивный сайт России. Идет Australian Open, что-то про это ничего не видно. А это - заглавный материал.

09:24 22 января

Levbereg

Корреспондент немного неверно подал материал. От того и некоторая двоякость в тексте проскальзывает.

08:15 22 января

16vic

Шутник, однако! Обхохочешься ...

06:50 22 января

marksan

Hunter1712______ Пошлая острота!

06:05 22 января

= Даль =

не приняли новичка, имхо.

04:58 22 января

Hunter1712

Какая то двухсмысленность...

01:31 22 января

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Материалы других СМИ