Денис Глушаков: "Наверное, Самедов будет искать себе новое место в спартаковском автобусе"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ оценил настроение и состояние команды Массимо Карреры после зимнего отпуска. И вдобавок пошутил о том, что новичок лидера чемпионата, полузащитник Александр Самедов наверняка предпочтет отсесть от него в автобусе красно-белых.

– Все супер, все хорошо, – сказал Глушаков о настроении команды после начала сборов. – Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении.

Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах, – заметил хавбек о физическом состоянии после отпуска. – Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально. (Улыбается.)

Была большая шумиха вокруг его перехода, – сказал также спартаковец о своем друге Самедове. – И это до поры до времени, думаю, он сидит со мной рядом в автобусе. Я ему уже сказал, что тот, кто со мной в автобусе садится, долго не задерживается в "Спартаке". Так что он сейчас, наверное, будет искать себе новое место. (Смеется.)