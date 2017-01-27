Денис Глушаков: "Натурализация? У нас достаточно российских игроков"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выразил мнение, что национальная команда не нуждается в натурализации футболистов. В 2015 году российский паспорт получил вратарь "Локомотива" Гильерме, в 2016-м - экс-игрок "Шальке" Роман Нойштедтер и защитник ЦСКА Мариу Фернандес. Первые двое приняли участие в Euro-2016, последний может играть за Россию с этого года.

– Если легионер на две головы выше нашего футболиста, тогда еще есть какой-то смысл предоставить ему гражданство и взять в сборную, - цитирует официальный сайт "Спартака" Глушакова. - А в целом российских игроков у нас достаточно.