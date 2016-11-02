Денис Глушаков: "Надеюсь, когда-нибудь встретимся с юрмальским "Спартаком" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил игроков юрмальского "Спартака" с завоеванием чемпионства в Латвии. Для команды этот тиул стал первым в ее истории.

"Ребята, поздравляю вас с чемпионством. Желаю удачи вам в Лиге чемпионов, чтобы вам везло и фартило. Надеюсь, когда-нибудь встретимся в Лиге чемпионов", - заявил Глушаков в Twitter.