Денис Глушаков: "На тренировках вообще не бью – силы на игру экономлю"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков дал эксклюзивное интервью "СЭ". Он отметил, что не отрабатывает отдельно удары со штрафного на тренировках.

– Голы на исходе матчей – это тоже вопрос функциональной готовности, верно? А не только того, что, по словам Артема Дзюбы, "Спартаку" "прет"? Сила в ногах должна оставаться.

– В плане физических кондиций мы при Каррере очень сильно прибавили. На тренировках стали уделять больше внимания "физике" и тактике. Это сыграло для нас очень большую роль в этом сезоне.

– Гол "Амкару" на последней добавленной минуте – самый красивый в вашей карьере?

– Он был очень важным, а игра – очень тяжелой. Мы давили до конца – но забить никак не получалось. Гол, да, получился красивым, и хорошо, что болельщики еще не ушли со стадиона. И дождались. Из-за этого у всех и были такие эмоции – и у игроков, и у трибун. А по красоте – можно вспомнить и гол внешней стороной стопы "Краснодару" еще в составе "Локомотива", и проход с "Зенитом", когда четверых, кажется, обыграл.

– Титов сказал: "Наконец-то Глушаков стал делать то, что еще мы от него требовали – попадать в створ ворот". На тренировках работаете над ударом больше, чем раньше?

– Да я на тренировках вообще не бью! Так сложилось. Все, что есть в тренировочном процессе, выполняю, но после занятий бить не остаюсь. Силы на игру экономлю! (Игорь РАБИНЕР)