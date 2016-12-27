Денис Глушаков: "На первом сборе в "Спартаке" Зе Луиш всех возил, но начался сезон - он все профукал"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что после перехода в команду летом 2015 года нападающий Зе Луиш произвел серьезное впечатление работой на тренировках. Тем не менее капитан красно-белых подчеркнул, что чуть позже экс-игрок "Браги" сдал позиции.

– Когда пришел Зе Луиш, мы были на сборах в Швейцарии, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – Какие мячи у него были, он все забивал. Он возил на сборах всех. Начался сезон, и Зе Луиш все растерял, потерял, профукал. Не забивал, не везло ему, что-то не получалось. Может, вес набрал, расслабился.



Думаю, это связано с тем, что он пришел с чемпионата Португалии и был в форме, а мы все отдыхали. Мы тут все булочки сдобные с лишним весом. Нас гоняли, были физически не готовы и из-за этого он себя проявлял, а потом мы набрали, а он, наоборот, сбавил.