Денис Глушаков: "Мы ждали, что Дзагоев не будет играть"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России заявил, что красно-белые не ждали Алана Дзагоева в составе соперника. Участие игрока сборной России в дерби было под вопросом из-за повреждения. В среду футболист был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра в игре предыдущего тура с "Локомотивом" (4:0), в которой он открыл счет и покинул поле еще в первом тайме.

- Сказали сначала, что играет, потом не играет, - сказал Глушаков. - Мы ждали, что он не будет играть. Я думаю это так, специально устроили. Но мы на это не обратили внимания. Наигранный спектакль. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"