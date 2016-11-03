Денис Глушаков: "Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в программе обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту" сравнивал главного тренера команды Массимо Карреру с экс-наставником сборной России Фабио Капелло. Также хавбек отметил, что красно-белые имеют большой вес для отечественного футбола.

– Итальянца звали как специалиста по обороне. Сейчас, когда он уже главный, это чувствуется?

– Нет. Мы, например, не думали, что он поменяет стиль игры, переход в атаку. Есть упражнения, когда мы просто катаем мяч, а он останавливает, начинает досконально все объяснять: кто куда должен открываться и что требуется делать. В плане стиля они похожи с Капелло. Оба требуют максимально быстро избавляться от мяча, чтобы не мусолили его по пять касаний, а постоянно шли вперед. Больше стали играть низом, хотя у нас есть Зе Луиш, который просто потрясающе выигрывает "второй этаж". Плюс появился Фернанду, который контролирует центр поля. Он – чистый опорник, вперед особо не идет. Главная задача – связь между обороной и атакой. Я играл так у Капелло.

– Есть люди, которые говорят, что лидерство "Спартака" – временное. Мол, ЦСКА свое еще наверстает, "Зенит" пока не играет на максимуме. Завидуют?

– Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть "Спартак" чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о "Спартаке" перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется).

– Вы всегда говорите, что в таблицу никто не смотрит. Однако Каррера в каждом интервью отмечает, что хочет стать чемпионом.

– Мы тоже этого хотим, просто не афишируем. Сколько лет говорили, что надо быть первыми, но не получалось. А сейчас спокойно играем, выполняем свою работу, и все идет своим чередом.