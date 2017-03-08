Денис Глушаков: "Массимо предлагал выложить совместное фото, чтобы закрыть тему"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков дал обстоятельное интервью "СЭ". Первыми цитаты из интервью узнают подписчики нашей страницы в ВК.

– Каррера оперативно рассказал, почему не пожал вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?

– Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация – бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в "Инстаграм" всем назло, чтобы тему закрыть.

– Полезный опыт?

– Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.

– Почему решили этого не делать?

– Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про "Спартак" не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен. (Сергей ЕГОРОВ)

Первыми цитаты Глушакова сегодня узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте". Как подписаться? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Вступить в группу" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".