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Денис Глушаков: "Массимо предлагал выложить совместное фото, чтобы закрыть тему"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков дал обстоятельное интервью "СЭ". Первыми цитаты из интервью узнают подписчики нашей страницы в ВК.

 
Капитан "Спартака" Денис ГЛУШАКОВ (№8) и вратарь Артем РЕБРОВ."Спартак" похож на чемпиона

Каррера оперативно рассказал, почему не пожал вам руку после замены. История быстро сошла на нет. Как на тот эпизод смотрите вы?

– Да изначально не возникало никаких проблем. После матча, когда прилетели в Москву и прочитали новости, выйдя из самолета, быстро разобрались. Просто сказали друг другу, что сама ситуация – бред. Надо, наверное, еще было обняться и поцеловаться, а потом выложить фото в "Инстаграм" всем назло, чтобы тему закрыть.

– Полезный опыт?

– Массимо, кстати, предлагал и сейчас разместить там фото. Говорит, давай выложим, чтобы все успокоились.

– Почему решили этого не делать?

– Да зачем? Массимо на сайте клуба все объяснил. Все же понятно: я уходил с поля, тренер находился в работе и кому-то подсказывал. Никаких обид нет. Если про "Спартак" не писать, не раздувать пожар из обычных игровых ситуаций, футбол станет не интересен. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Don

alexanches, а тебя уже чпокнули?)

23:11

баламошка

В Спартаке произошёл раскол. Это начало Гражданской войны в России.

23:01

Alex.S

Надо тому, кто придумал традицию рукопожатия после замены, в голову гвоздь вбить. С ностальгией вспоминаю 80-е, когда подобного бреда не было в помине.

22:57

alexanches

пусть чпокнутся! вот настоящее примерение для свиноты

22:57

shpasic

на сайте клуба всё комментирует Трахтенберг, не нужно обманывать болельщиков. впрочем, это не отменяет адекватности Карреры и раздувания какой-то проблемы из не состоявшегося рукопожатия.

22:44

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