Денис Глушаков: "Лучше сытым стоять, чем голодным бегать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, одним из первых прибывший на прохождение медобследования перед первым зимним сбором, отметил, что все игроки успели соскучиться по тренировочным занятиям и с большим желанием готовы приступить к работе. По словам полузащитника, игрокам красно-белых во время тестов необходимо было выполнить много беговой и силовой работы, чтобы подойти к сборам в должной форме.

– Похоже, вместе с нами сегодня вышли из отпусков все жители столицы, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Глушакова. – Все хотят работать.

– А вы на лаврах почивать не собираетесь?

– На лаврах?!

– А вы разве не знаете, что в межсезонье болельщики признали мяч, который вы забили "Амкару", лучшим голом года?

– Знаю. Друг рассказал. Было очень приятно. Спасибо тем, кто голосовал! Ну а мяч ведь и правда получился красивым и принес нам важные три очка. Но впереди у нас еще много матчей. Праздновать пока рановато.

– Прошлой зимой вы показали лучший результат на медицинском тесте "беговая дорожка с газоанализом". В этот раз готовы не хуже?

– Программу индивидуальной подготовки нам дали очень хорошую, хотя и тяжелую. В этот раз она намного сложнее, чем раньше. Это и понятно. Команда поздно вышла из отпуска. Чтобы ребята подошли к сборам в должной форме и не получали во время подготовки травмы, нам нужно было выполнить много беговой и силовой работы. Все сделал. И все пойдет в копилочку. Приехал сегодня в клинику, как положено, голодным, чтобы натощак сдать анализы. А теперь пойду поем и отправлюсь на беговую дорожку. Как говорится, лучше сытым стоять, чем голодным бегать!