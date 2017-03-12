Денис Глушаков: "Когда вернусь на поле? Не буду загадывать"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" признал, что пока не знает, сможет ли сыграть с "Локомотивом" в 20-м туре чемпионата России. Он отметил, что ему было непросто смотреть со стороны за игрой красно-белых с "Анжи" (1:0) в 19-м туре.

– Когда вернусь на поле? Не буду загадывать, – сказал Глушаков. – На днях будет повторное МРТ, от этого будем плясать дальше – тренироваться мне или играть. Как смотреть за матчем с трибун? Очень тяжело. Когда играешь, ты весь на поле, обо всем забываешь. А когда смотришь со стороны, хочется подсказать что-то, а ты не можешь. Что именно? Ну, были какие-то моменты. В принципе, в перерыве я заходил в раздевалку, сказал ребятам.

– Вы были в раздевалке?

– Да, и до игры, и после. Но я не вставал перед всей командой, просто индивидуально общался. Тот же Артем Ребров спрашивал, чего нам не хватает со стороны. Я сказал свое мнение.

– Вы почувствовали особую ответственность, когда стали капитаном?

– Да нет, ничего не изменилось. Я открыт для всех и такой же футболист, как и все остальные.