Денис Глушаков: "Карреру можно сравнить с Карпиным"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Тереком" (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что победа далась его команде очень тяжело. Также он отметил прогресс команды под руководством Массимо Карреры и сравнил его с экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.

- Почему стали меньше упускать победы? У нас появился коллектив, поменялся тренировочный процесс, примерно такой же был у Карпина, - цитирует ТАСС Глушакова. - Там было видно агрессивную и жесткую руку, его можно сравнить с Каррерой. Этих эмоций не хватало. Было очень тяжело, но в Грозном так всегда. Мы знали, что не выигрывали здесь давно, надо было прервать эту серию, и 1:0 - хороший результат, который надо было удержать. Просто мы в Грозном часто выигрывали первый тайм, но во втором пропускали, в связи с этим отошли назад и грамотно сыграли.

Вся команда билась, все молодцы. Немного подустали, не было той свежести, которая была с "Амкаром" и ЦСКА. Следили за играми чемпионата, но в принципе нам все равно, ведь впереди еще свои игры, все концентрируются только на них.