Денис Глушаков: "Каррера взялся за нас с первой игры"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил вклад главного тренера Массимо Карреры в чемпионстве клуба в сезоне-2016/17. Итальянский специалист принял красно-белых по ходу сезона, сменив Дмитрия Аленичева​.

– Каррера много общался с нами, спрашивал, как лучше сделать, – цитирует официальный сайт "Спартака" Глушакова. – Советовался с игроками. Даже по тактическим моментам: "С кем и как лучше сыграть, как думаете?". Иногда мы играли в пять защитников. Он всегда интересовался нашим мнением: "Вам это будет удобно?" Узнавал про игровые схемы и про взаимоотношения в коллективе. Все перестраивал потихоньку. Правильно себя поставил. А еще сказал: "Так, как вы занимались, мы работать больше не будем. Готовьтесь, будут очень интенсивные тренировки. Будете "умирать" на поле. Бегать придется очень много".

– И не соврал.

– Да. Он взялся за нас с первой игры, сразу, как только его утвердили в должности главного тренера. После этого мы стали побеждать, но играли на фоне усталости. Было непросто. Не чувствовалось свежести в ногах. А потом, когда уже привыкли к такому тренировочному процессу, стало легче.