Денис Глушаков: "Каррера уйдет в "Рому"? Не ко мне вопрос"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Уфой" (3:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что не знает ничего об информации о том, что главный тренер команды Массимо Каррера интересен "Роме". Также капитан красно-белых не стал говорить, кого считает главным конкурентом команды в борьбе за чемпионство.

– Каррера может уйти в "Рому"...

– Это уже не ко мне вопрос, нам ничего не говорил, мы не в курсе.

– Кого главным конкурентом видите, ЦСКА или "Зенит"?

– И те, и другие, и еще команды есть. У всех есть шансы, чемпионат заканчивается в мае, тогда будем считать очки. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

