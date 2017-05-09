Денис Глушаков: "К "Локомотиву" нет никаких чувств"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что не смотрел финал Кубка России, в котором "Локомотив" переиграл "Урал" (2:0), информирует "Российская газета". Капитан красно-белых подчеркнул, что не испытывает каких-то чувств к железнодорожникам, за которых выступал с 2005 по 2013 год.
– Рады, что бывшая команда выиграла Кубок России?
– Если честно, я даже матч не смотрел. На 86-й минуте только пришел, когда драка началась. Я тогда как раз во дворе убирался.
– Кого-то из "Локомотива" поздравили?
– На следующий день после их победы встретил в ресторане Майкона. Поздравил его. А он мне в ответ: "Я тебя тоже поздравляю". А я сказал, что пока не с чем (улыбается).
– С кем-нибудь из "Локомотива" общаетесь?
– Особо ни с кем. Раньше там Шишкин был, но он ушел в аренду. Конечно, когда в сборной пересекаемся с ребятами из "Локомотива", разговариваем.
– А какие-то близкие чувства испытываете к "Локомотиву?"
– Нет никаких чувств. Просто остались друзья, приятели, с тренерским штабом знаком. Некоторые, с кем я играл, уже тренируют. Тот же Лоськов.
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Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/05/09/denis-glushakov-perelomnyj-moment-sezona-pobeda-nad-rostovom.html
Romka3101
Ха,трансфермаркт не обманет: когда Глуш переходил в Локо его стоимость составляла 75 000 евро,когда из Локо переходил в Спартак 9 млн...Сейчас оценивается в 6...No comments
18:00
Мирон37
Внизу болелы локо и отстальная не красно-белая кутерьма отписалась...
17:44
Romka3101
В моих глазах случились похороны Глушакова,как человека. Ежели бы не Локомотив,то... согласен с нижеподписавшимися
17:26
27Hoax
Зато к тебе есть чувства: отвращение, пренебрежение и т.п. (((
17:23
ladafan
прости ТУТКА
17:23
alexb13
свиноматка, если бы не ЛОКО, играл бы за долгопрудный.... Бесят такие люди
17:19
Spartak-Online1
Молодец Дэн! Я тогда как раз во дворе убирался.----------Бгг!
16:55
0230
очень не красиво
16:50
alex-ls
к нынешнему локо все равнодушны...
16:48
локо1488
как все быстро забывается.
16:41
shpasic
все в Спартаке нормальные, только один лицемерный чудак)
16:39