Денис Глушаков: "К "Локомотиву" нет никаких чувств"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что не смотрел финал Кубка России, в котором "Локомотив" переиграл "Урал" (2:0), информирует "Российская газета". Капитан красно-белых подчеркнул, что не испытывает каких-то чувств к железнодорожникам, за которых выступал с 2005 по 2013 год.

– Рады, что бывшая команда выиграла Кубок России?

– Если честно, я даже матч не смотрел. На 86-й минуте только пришел, когда драка началась. Я тогда как раз во дворе убирался.

– Кого-то из "Локомотива" поздравили?

– На следующий день после их победы встретил в ресторане Майкона. Поздравил его. А он мне в ответ: "Я тебя тоже поздравляю". А я сказал, что пока не с чем (улыбается).

– С кем-нибудь из "Локомотива" общаетесь?

– Особо ни с кем. Раньше там Шишкин был, но он ушел в аренду. Конечно, когда в сборной пересекаемся с ребятами из "Локомотива", разговариваем.

– А какие-то близкие чувства испытываете к "Локомотиву?"

– Нет никаких чувств. Просто остались друзья, приятели, с тренерским штабом знаком. Некоторые, с кем я играл, уже тренируют. Тот же Лоськов.

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