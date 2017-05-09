16:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "К "Локомотиву" нет никаких чувств"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что не смотрел финал Кубка России, в котором "Локомотив" переиграл "Урал" (2:0), информирует "Российская газета". Капитан красно-белых подчеркнул, что не испытывает каких-то чувств к железнодорожникам, за которых выступал с 2005 по 2013 год.

 
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– Рады, что бывшая команда выиграла Кубок России?

– Если честно, я даже матч не смотрел. На 86-й минуте только пришел, когда драка началась. Я тогда как раз во дворе убирался.

– Кого-то из "Локомотива" поздравили?

– На следующий день после их победы встретил в ресторане Майкона. Поздравил его. А он мне в ответ: "Я тебя тоже поздравляю". А я сказал, что пока не с чем (улыбается).

– С кем-нибудь из "Локомотива" общаетесь?

– Особо ни с кем. Раньше там Шишкин был, но он ушел в аренду. Конечно, когда в сборной пересекаемся с ребятами из "Локомотива", разговариваем.

– А какие-то близкие чувства испытываете к "Локомотиву?"

– Нет никаких чувств. Просто остались друзья, приятели, с тренерским штабом знаком. Некоторые, с кем я играл, уже тренируют. Тот же Лоськов.

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Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/05/09/denis-glushakov-perelomnyj-moment-sezona-pobeda-nad-rostovom.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Romka3101

Ха,трансфермаркт не обманет: когда Глуш переходил в Локо его стоимость составляла 75 000 евро,когда из Локо переходил в Спартак 9 млн...Сейчас оценивается в 6...No comments

18:00

Мирон37

Внизу болелы локо и отстальная не красно-белая кутерьма отписалась...

17:44

Romka3101

В моих глазах случились похороны Глушакова,как человека. Ежели бы не Локомотив,то... согласен с нижеподписавшимися

17:26

27Hoax

Зато к тебе есть чувства: отвращение, пренебрежение и т.п. (((

17:23

ladafan

прости ТУТКА

17:23

alexb13

свиноматка, если бы не ЛОКО, играл бы за долгопрудный.... Бесят такие люди

17:19

Spartak-Online1

Молодец Дэн! Я тогда как раз во дворе убирался.----------Бгг!

16:55

0230

очень не красиво

16:50

alex-ls

к нынешнему локо все равнодушны...

16:48

локо1488

как все быстро забывается.

16:41

shpasic

все в Спартаке нормальные, только один лицемерный чудак)

16:39