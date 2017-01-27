Денис Глушаков: "Из звезд прошлого взял бы в "Спартак" Цымбаларя, Тихонова и Никифорова"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков положительно оценил трансферную кампанию красно-белых в зимний перерыв. "Спартак" подписал вратаря Александра Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиза Адриану.

– Каждый из новичков добавит конкуренции на своей позиции, а это очень важно, – цитирует официальный сайт "Спартака" Глушакова. – Совершенно очевидно, что они нам помогут. Все ребята вжились в команду быстро. Сашу Самедова мы отлично знаем, Селихов тоже играл в спартаковской школе, Джикия мгновенно освоился благодаря Ананидзе, а Луиз Адриану – благодаря бразильцам.

– Болельщикам очень интересно, что сейчас представляет собой Луиз Адриану.

– Его все отлично знают как лучшего бомбардира "Шахтёра". Он записал на свой счет много голов в Лиге чемпионов, даже играл за сборную Бразилии. Конечно, сумеет ли он забивать столько же в России, покажет только время. Но вся команда на это рассчитывает.

– Новички уже "проставились"?

– Пока нет, разумеется. Мы на сборах думаем только подготовке, о том, как набрать физические кондиции. Но намеки на то, что после приезда в Москву "простава" будет, с их стороны уже есть.

– Кого из звезд прошлых лет вы бы взяли в нынешний "Спартак"?

– Цымбаларя, конечно. И Тихонова. А в оборону – Никифорова.