Денис Глушаков: "Из звезд прошлого взял бы в "Спартак" Цымбаларя, Тихонова и Никифорова"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков положительно оценил трансферную кампанию красно-белых в зимний перерыв. "Спартак" подписал вратаря Александра Селихова, защитника Георгия Джикию, полузащитника Александра Самедова и нападающего Луиза Адриану.
– Каждый из новичков добавит конкуренции на своей позиции, а это очень важно, – цитирует официальный сайт "Спартака" Глушакова. – Совершенно очевидно, что они нам помогут. Все ребята вжились в команду быстро. Сашу Самедова мы отлично знаем, Селихов тоже играл в спартаковской школе, Джикия мгновенно освоился благодаря Ананидзе, а Луиз Адриану – благодаря бразильцам.
– Болельщикам очень интересно, что сейчас представляет собой Луиз Адриану.
– Его все отлично знают как лучшего бомбардира "Шахтёра". Он записал на свой счет много голов в Лиге чемпионов, даже играл за сборную Бразилии. Конечно, сумеет ли он забивать столько же в России, покажет только время. Но вся команда на это рассчитывает.
– Новички уже "проставились"?
– Пока нет, разумеется. Мы на сборах думаем только подготовке, о том, как набрать физические кондиции. Но намеки на то, что после приезда в Москву "простава" будет, с их стороны уже есть.
– Кого из звезд прошлых лет вы бы взяли в нынешний "Спартак"?
– Цымбаларя, конечно. И Тихонова. А в оборону – Никифорова.
Андрей Палыч 1979
Звёзды 90-х его с удовольствием бы рылом в квадрате повозили бы.
01:43 28 января
merniloskut
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак на первом месте!!! ))) Глушакова с юбилеем! Новичкам скорее влиться в коллектив и забивать вражинам осиновые колы в нужные места!
19:03 27 января
Jean4
199 Вот будет хохма, если на финише не провалятся и обставят жирных питерских котов, вместе с Чубой. Как бы не закончилось будет хохма.
18:11 27 января
Thomas_Boy
199 ___________ Это создаст серьезную демографическую проблему в стране, поскольку надежда на золото у КБ-братьев столько сильна, что неудача вызовет волну самоубийств...(
17:43 27 января
199
Томас Бой..... Полностью согласен. Очень много пи...ть стал последнее время глушаков. Вот будет хохма, если провалятся на финише.
17:38 27 января
Thomas_Boy
* в России.
17:17 27 января
Thomas_Boy
Мы с коллегами по "Единой России" заметили, что в последнее время упоминаний о Глушакове стало больше, чем о Президенте РФ. Конечно, Денис - лидер одной из величайших в мире команд, самой популярной не только в Росссии, но и во многих зарубежных странах. Но давайте, товарищи, знать меру.
17:16 27 января
mr.objectivity
Интересно было бы спросить звезд прошлого - взяли бы они Глушака хотя бы мячики подавать? Хотя дядя бы, наверно, пролоббировал
17:07 27 января
shpasic
неугомонный крокодил.
17:06 27 января