Денис Глушаков: "Итальянские ругательства узнал от Капелло"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера "может "напихать", поругать, если кто-то дурака валяет", информирует "Российская газета". Капитан красно-белых подчеркнул, что наставника команды можно понять и без переводчика благодаря его эмоциям.
– Напомните, когда появилась традиция всей командой после матча фотографироваться?
– Я уже и сам не помню.
– Вы это заранее продумываете, где сделаете снимок – в раздевалке, в самолете? Или это спонтанная история?
– Да нет, каждый раз спонтанно. Бывает, кто-то уже вышел из раздевалки – тогда аэропорт или самолет.
– А камеру кто держит, если вся команда в кадре?
– По-разному. Или наш клубный фотограф, или кто-то из персонала.
– Самый сложный снимок, наверное, был после поражения от "Ростова". Вы же Каррере именинный торт преподнесли, но настроение явно было скверное. Расскажите историю этого фото.
– Просто сказали – давайте сфотографируемся, пока не взлетели. Позвали фотографа, Каррера взял торт и все. Он нормально отреагировал. Уже отпустил эту ситуацию и поскорее хотел забыть матч с "Ростовом".
– Каррера во время матчей необычайно эмоционален. Вы обращаете внимание на поведение тренера?
– Я не вижу этого. Я играю в футбол и не смотрю на тренера.
– С командой он тоже такой импульсивный? Накричать может?
– Конечно, может "напихать", поругать, если кто-то дурака валяет.
– Итальянские ругательства вы уже все знаете?
– Я их давно знал, от Капелло еще.
– Дон Фабио ведь интеллигент?
– Бывало, кричал (улыбается).
– Вы много поиграли и под руководством российских тренеров, и с иностранцами. Вам важно, на каком языке с вами общается тренер?
– Если на русском объясняют, то ты не ждешь, пока переводчик тебе переведет. Ты понимаешь, что говорят, и это лучше. Но самое главное – видеть эмоцию. Что тренер хочет, его глаза, как он говорит, с какой интонацией.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/05/09/denis-glushakov-perelomnyj-moment-sezona-pobeda-nad-rostovom.html