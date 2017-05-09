Денис Глушаков: "Итальянские ругательства узнал от Капелло"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера "может "напихать", поругать, если кто-то дурака валяет", информирует "Российская газета". Капитан красно-белых подчеркнул, что наставника команды можно понять и без переводчика благодаря его эмоциям.

– Напомните, когда появилась традиция всей командой после матча фотографироваться?

– Я уже и сам не помню.

– Вы это заранее продумываете, где сделаете снимок – в раздевалке, в самолете? Или это спонтанная история?

– Да нет, каждый раз спонтанно. Бывает, кто-то уже вышел из раздевалки – тогда аэропорт или самолет.

– А камеру кто держит, если вся команда в кадре?

– По-разному. Или наш клубный фотограф, или кто-то из персонала.

– Самый сложный снимок, наверное, был после поражения от "Ростова". Вы же Каррере именинный торт преподнесли, но настроение явно было скверное. Расскажите историю этого фото.

– Просто сказали – давайте сфотографируемся, пока не взлетели. Позвали фотографа, Каррера взял торт и все. Он нормально отреагировал. Уже отпустил эту ситуацию и поскорее хотел забыть матч с "Ростовом".

– Каррера во время матчей необычайно эмоционален. Вы обращаете внимание на поведение тренера?

– Я не вижу этого. Я играю в футбол и не смотрю на тренера.

– С командой он тоже такой импульсивный? Накричать может?

– Конечно, может "напихать", поругать, если кто-то дурака валяет.

– Итальянские ругательства вы уже все знаете?

– Я их давно знал, от Капелло еще.

– Дон Фабио ведь интеллигент?

– Бывало, кричал (улыбается).

– Вы много поиграли и под руководством российских тренеров, и с иностранцами. Вам важно, на каком языке с вами общается тренер?

– Если на русском объясняют, то ты не ждешь, пока переводчик тебе переведет. Ты понимаешь, что говорят, и это лучше. Но самое главное – видеть эмоцию. Что тренер хочет, его глаза, как он говорит, с какой интонацией.

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