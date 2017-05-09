Денис Глушаков: "Игроки "Спартака" стоят грудью за Карреру"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что в поражениях команды всегда виноваты игроки, а не тренер, информирует "Российская газета". Капитан москвичей подчеркнул, что команда грудью стоит за Массимо Карреру.

– Каррера чуть ли не единственный тренер, который никогда не обсуждает судейство. Команда видит такие вещи, ценит их?

– Мы не обращаем на это внимания. Он правильно делает. Что об арбитрах говорить? Судьи судьями, но бывают моменты, когда мы сами не забиваем. Они же в этом не виноваты.

– Вам как капитану часто приходится с ними общаться?

– Ну как общаться... Бывают иногда на поле моменты, когда видишь, что судья ошибся. Просто говоришь им это и все.

– Поражает, что Каррера никогда не критикует игроков. Следите за тем, что он говорит на пресс-конференциях?

– Если что-то интересное попадается, то читаем. Хотя я вообще не читаю прессу. Потому что у каждого есть свое мнение о футболе.

– Просто Каррера всегда стоит за вас грудью. Иногда в Инстаграме выкладывает командное фото и называет вас бойцами, гладиаторами.

– И мы за него стоим грудью. И когда проигрываем, то виноваты мы, а не тренер.

– Красивая история была, как после вашей победы над "Зенитом" Мирча Луческу раскритиковал своих игроков, а Каррера сказал, что у него в команде все бойцы и мужики.

– Это вы обращаете внимание на такие вещи. А нам просто приятно, что тренер с нами. И мы с ним. Из-за этого и есть команда, коллектив, костяк. Но такого нет, чтобы мы ходили вокруг да около и говорили: "Как здорово, что тренер нас похвалил". Мы не следим за этим в принципе.