Денис Глушаков: "И со "Спартаком" судьи ошибаются"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" заявил, что скандалы являются частью футбола. После матча 19-го тура между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0) сине-бело-голубые раскритиковали судейство, а их главный тренер Мирча Луческу в очередной раз возмутился, что на играх его команды работают арбитры из Москвы.
– Всякое бывает в футболе. Голы, скандалы, расследования – за это мы его и любим, – сказал Глушаков. – И у нас бывает, что иногда не ставят (пенальти. – Прим. "СЭ"), ошибаются. Жизнь на этом не останавливается.
Опрос
Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
merniloskut
Зато бамжам ставят регулярно левые пенали в ворота соперников, и они (бамжы) от этого особо не жужжат!
22:36