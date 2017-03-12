Денис Глушаков: "И со "Спартаком" судьи ошибаются"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире передачи "После футбола" заявил, что скандалы являются частью футбола. После матча 19-го тура между "Амкаром" и "Зенитом" (1:0) сине-бело-голубые раскритиковали судейство, а их главный тренер Мирча Луческу в очередной раз возмутился, что на играх его команды работают арбитры из Москвы.

– Всякое бывает в футболе. Голы, скандалы, расследования – за это мы его и любим, – сказал Глушаков. – И у нас бывает, что иногда не ставят (пенальти. – Прим. "СЭ"), ошибаются. Жизнь на этом не останавливается.